بالفيديو .. الطماطم تسجل تراجعا في الانتاج هذه السنة بسكيكدة

عرف منتوج الطماطم الصناعية بولاية سكيكدة ، تراجعا كبيراهذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية ، وهو الامر الذي فلاحوا المنطقة يشكون وضعهم.

وقال أحد الفلاحين وعلامات التعجب والحيرة بادية عليه، أنه لم يعرف لحد الساعة، الأسباب التي أدت الى إنخفاض هذا المحصول.

حيث القطر الذي كان ينتج 800 كيلوالعام الفارط ،أصبح يعطي حوالي 200 كيلو فقط هذه السنة.

في حين أرجع بعض المستثمرين،أن سبب تراجع إنتاج الطماطم ،يعود الى الإرتفاع الذي مس العديد من الجوانب

خاصة مصاريف العمل و المواد الأولية والنقل وحتى دخل الفلاح.