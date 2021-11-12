بالفيديو.. العائلات الجزائرية بقوة في مدرجات ملعب القاهرة

شهدت مدرجات ملعب القاهرة الدولي تواجد العشرات من العائلات الجزائرية التي تابعت مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جيبوتي.

وإستقبل منتخب جيبوتي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب القاهر ة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb