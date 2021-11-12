بالفيديو.. العائلات الجزائرية بقوة في مدرجات ملعب القاهرة
بقلم يونس رزيق
شهدت مدرجات ملعب القاهرة الدولي تواجد العشرات من العائلات الجزائرية التي تابعت مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جيبوتي.
وإستقبل منتخب جيبوتي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب القاهر ة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
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