إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. العائلات الجزائرية بقوة في مدرجات ملعب القاهرة

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. العائلات الجزائرية بقوة في مدرجات ملعب القاهرة
العائلات الجزائرية بمدرجات ملعب القاهرة الدولي
  • 1119
  • 0

شهدت مدرجات ملعب القاهرة الدولي تواجد العشرات من العائلات الجزائرية التي تابعت مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جيبوتي.

وإستقبل منتخب جيبوتي أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي بملعب القاهر ة الدولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://nhar.tv/jF1LD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر