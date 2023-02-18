بالفيديو.. العارضة تحرم بن سبعيني من هدف في شباك البايرن

كاد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، من البصم على هدف جديد، في المباراة التي جمعت فريقه مونشنغلادباخ، ببايرن ميونيخ.

وشارك بن يبعيني أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه غلادباخ، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ21 من البوندسليغا.

كما صنع الدولي الجزائري، احدى أخطر الفرص لغلادباخ، أين سدد كرة قوية، اصطدمت بالعارضة الأفقية لحارس البايرن.