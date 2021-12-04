بالفيديو.. العارضة تحرم تاهرات من افتتاح باب التسجيل للخضر

ضيّع المنتخب الوطني، فرصة حقيقية لافتتاح باب التسجيل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم بمنتخب لبنان.

وكانت هذه الفرصة من نصيب تاهرات، الذي استغل ركنية محكمة، ليحاول افتتاح باب التسجيل برأسية قوية، لكنها اصطدمت بالعارضة الأفقية.

كما حاول بونجاح، في نفس اللقطة من استغلال الكرة المرتدة، من خلال تسديدة قوية ردها دفاع المنتخب اللبناني للمرة الثانية.

وضيع المنختب الوطني العديد من الفرص الأخرى طيلة هذا الشوط الأول، بالنظر لنقص التركيز من مهاجمي الخضر.