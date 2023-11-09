بالفيديو.. العثور على تمثال “أيدي ممدودة نحو السماء” داخل بحيرة

في يوم الأحد 8 أكتوبر، اكتشف زوجان من رواد قوارب الكاياك اكتشافًا مثيرًا للاهتمام على ضفاف بحيرة فوجلان. ما يبدو أنه تمثال يمثل الأيدي المرفوعة إلى السماء، ومغمورة تحت البحيرة.

وفقا للشرطة فإن التمثال الخرساني الذي يمثل الأيدي، والذي تم العثور عليه يوم الأحد 8 أكتوبر في قاع بحيرة فوجلان. تم وضعه من قبل نادي دول تحت الماء، لإضفاء البهجة على نزهات الغوص لأعضائه.

وتم العثور على نسخة أخرى هذا الشتاء من قبل كيفن، أحد سكان فرانك كومتوا.

“وجد هذا الشيء غريبًا، وليس في مكانه على الإطلاق”، قرر الأخير استخراجه وإعادته إلى المنزل.

كما تم أيضًا وضع سمكة قرش خرسانية صغيرة بواسطة نادي دول في قاع البحيرة.

واكتشف أحد المتقاعدين الديناميكيين، وهو أحد عشاق قوارب الكاياك الذي يفضل البقاء متحفظًا في الوقت الحالي. اكتشافًا غريبًا على بحيرة فوجلان في جورا يوم الأحد 8 أكتوبر، خلال رحلته الأخيرة: تمثال مثير للاهتمام على شكل يدين.

من جهتها، لم تتمكن ورشة المهارة الفنية، الواقعة في بلدة مجاورة للبحيرة، من التعرف على الفنان الذي يمكن أن يكون مؤلف مثل هذا التمثال.