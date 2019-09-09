بالفيديو.. العثور على جثة الطفل “محمد الأمين” المفقود في فيضان بشار

كلّلت، عمليات البحث التي باشرتها الحماية المدنية لبشار، منذ ثلاثة أيام، العثور عن جثة الطفل “محمد الأمين” المفقود في فيضان بني ونيف.

وتمكنت الحماية المدنية من العثور على جثة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، بعد أن جرفته سيول واد بني ونيف ببشار.

وقد تم انتشال جثة الطفل البراءة “محمد” من طرف أعوان الحماية المدنية، بعد أن دامت عمليات البحث 3 أيام كاملة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ، ولاية بشار سجلّت هي الأخرى منذ أيام تساقط كميات هامة من الأمطار، مما أدى إلى سيلان عدة

أودية نتيجة ارتفاع منسوب المياه بها، مما خلف وقوع ضحية، وخسائر مادية جسيمة.