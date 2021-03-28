بالفيديو.. العثور على رؤوس وعظام الحمير بمفرغة في بومرداس

عثر مواطنون صبيحة اليوم على رؤوس من الحمير والعظام والجلود مرمية داخل مفرغة بحي الكوبيراتيف بولاية بومرداس.

وحسب الفيديو الذي نشره المواطنون على نطاق واسع عبر الفايسبوك، فقد تفاجأوا بوجود رؤوس الحمير مرمية بالمفرغة.

وتساءل المواطنون عن سبب رمي هذه الرؤوس بالمفرغة ومن يقف وراء هذه الأفعال الشنيعة التي تهدد المجتمع.

وتخوّف المواطنون حسب الفيديو، من إشتراء اللحوم خاصة بعد العثور على رؤوس الخمير مخافة من أن تكون لحوم الحمير.

https://www.facebook.com/DZplusofficiel/posts/2761988814061498