بالفيديو: العثور على رضيع بحبله السري حيا بعد 4 أيام من إعصار ليبيا!

إنتشر مشهد من فيديو بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وسط بحر من الشائعات، فمرة يزعم أنه مقطع يوثق نجاة الرضيعة من السيول في ليبيا، ومرة ينسب إلى زلزال المغرب.

ونشر المشهد بعض الليبيين على أنه لحظة العثور على الرضيعة حية بعد أيام من السيول التي أغرقت الشرق الليبي.

وزعمت بعض الحسابات التي شاركت المقطع أن الأم وضعت الطفلة على ما يبدو خلال الفيضانات.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المواطنين أثناء عثورهم على طفلة حديثة الولادة، مع الحبل السري.

وكانت الطفلة تبكي تحت التراب والمياه والأوساخ المحيطة بها بين الأنقاض، وتحدث أحد المتواجدين في الفيديو صارخًا بأنه تم العثور على “وليد”.

إلا أن كافة تلك الادعاءات زائفة، وغير دقيقة، وتبين أنه يعود للحظة العثور على الطفلة الحديثة الولادة عام 2019.

يشار إلى أن غالباً ما تجتاح الشائعات مواقع التواصل لاسيما خلال الكوارث أو الحروب وغيرها من الظروف الاستثنائية.

وقد حاولت أغلب وسائل التواصل الضخمة مثل تويتر وفيسبوك وغيرها مكافحة الأخبار المزيفة عبر وضع العديد من المعايير الملزمة.

إلا أنه غالباً ما يفتح المجال لنشر أي محتوى، لاسيما أن قانون حرية التعبير يبقى الأسمى والأعلى.

وكان زلزال المغرب حصد ما يقارب 3 آلاف قتيل أما فيضانات ليبيا فأغرقت نحو 11 ألفا، وسط توقعات بأن يرتفع عدد الضحايا إلى 20 ألفا، خصوصا مع وجود آلاف المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.