بالفيديو.. العثور على طلاسم وسحر بمقبرة الحاج البكري بالوادي

تمكن عدد من المتطوعين من إحباط عملية نشر سحر بشكل واسع بمقبرة الحاج البكري ببلدية البياضة ولاية الوادي.

ولفت إنتابه عدد من المتطوعين وجود أشياء غريبة جدا داخل المقبرة ليتم على الفور إبلاغ شباب الجهة.

وتم الإستعانة بأئمة لتمشيط المقبرة بشكل واسع ليتم العثور على مئات الطلاسم وكتيبات صغيرة وصور أشخاص.

تم وضعها داخل صفائح حديدية مع وجود أشياء وكتابات غريبة، والعثور على أجزاء حيوانات ميتة داخل حفر بجانب القبور.

ناهيك عن كتابات باللغة السريانية، وتم جمع ما تم العثور عليه والتوجه به إلى مكان في المقبرة وقيام أزيد من ثلاثة أئمة بحلها.

وشهدت الحادثة ذهول الحضور بحجم السحر الموجود بمقابر المسلمين.

من جهته طالب المواطنون بإستحداث أبواب للمقبرة وتخصيص الحراسة لها حتى يتم محاربة المشعوذين وحماية حرمة الأموات.