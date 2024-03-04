بالفيديو.. العثور على قارب مفقود منذ 120 عاما مع طاقمه

عثر مستكشفون تحت الماء بالصدفة على سفينة محملة بالفحم اختفت دون أن يترك أثرا. وأخذت معها طاقمها المؤلف من 32 فردا، بينهم كندي. في عام 1904، حسبما ذكرت الحكومة الأسترالية يوم الاثنين.

وقالت حكومة نيو ساوث ويلز في بيان نقلته صحيفة الإندبندنت: “بقيت السفينة في مكانها سليمة. على بعد حوالي 26 كيلومترًا من الشاطئ وعلى عمق 160 مترًا تقريبًا تحت الماء”.

وسيتمكن أحفاد أفراد طاقم SS Nemesis المكون من 32 شخصًا، من إنجلترا وأستراليا وكندا. أخيرًا من الحصول على إجابات بعد 120 عامًا من اختفاء السفينة في عاصفة قبالة سواحل أستراليا. هل يمكن أن نقرأ في البيان الصحفي.

غادرت السفينة التي تحمل الفحم ميناء نيوكاسل في 9 جويلية 1904 وكانت في طريقها إلى ملبورن. عندما شوهدت في محنة من قبل سفينة أخرى عالقة في البحر الهائج قبالة ساحل ولونجونج.

في ذلك الوقت، حظيت المأساة باهتمام إعلامي كبير، لكن لم يتم العثور على السفينة التي يبلغ طولها 73 مترًا. بعد أن أكدت بعض الجثث وشظايا الحطام مصيرها بعد أن جرفتها الأمواج إلى شاطئ كرونولا.

في عام 2022، عثر فريق من الغواصين من شركة Subsea Professional Marine Services. على الحطام في قاع الماء أثناء محاولتهم العثور على بقايا سفينة حاويات.

لقد كان تحديد هويته تحديًا لأنه كان بعيدًا عن الشاطئ، في مياه عميقة وسريعة الحركة.