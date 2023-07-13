بالفيديو.. العثور على “مخلوق من الجحيم” في أستراليا يصدم العالم

تمكن العلماء من تحديد ماهية الحشرة الغريبة التي عثر عليها في غرب أستراليا وأطلق عليها اسم “مخلوق من الجحيم”.

وحصد مقطع الفيديو على “تيك توك” نحو 11 مليون مشاهدة. وأثار الرعب في أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ليس فقط في أستراليا، بل في جميع أنحاء العالم.

وقد أثارت الحشرة المرعبة جدلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو لها على “تيك توك”. أظهرها وهي تقوم بحركات عدوانية وخطيرة بمظهرها الذي يجمع بين الحشرة والعقرب.

وشوهدت الحشرة الغريبة في الفيديو وهي تحرك ذيلها وتضربه في الأرض.

وبدا المخلوق ذو اللون الرمادي المائل إلى الزرقة وكأن له أجنحة وأرجلا خلفية طويلة. تمكنه من التحرك ذهابا وإيابا بطريقة مهددة بالخطر.

وبحسب ما ذكره موقع News.com .au ادعى المستخدم الذي التقط الفيديو. أنه رصد المخلوق الغريب في بلدة لافيرتون. في غرب أستراليا، على بعد 950 كيلومترا شمال شرق بيرث.

وأثارت الحشرة الغريبة جدلا واسعا حيث أشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أنها تبدو مثل المخلوقات التي يمكن رؤيتها في أفلام الرعب.

وعلى الرغم من أن ماهية هذا المخلوق الغامض قد تبدو مربكة. إلا أن عالم الحشرات في متحف أستراليا الغربية نيكولاي تاتارنيك قدم الإجابة.

وقال لموقع news.com.au “هذه حشرة عضوية، من عائلة الشبحيات (أو العصويات Phasmatidae). وهي آكلات أعشاب وليست سامة”.

وكما اتضح، فإن المخلوق ذا المظهر المرعب غير ضار تماما، وفقا لخبراء الحشرات.