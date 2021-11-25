بالفيديو.. العثور على 140 كادنة وطلاسم سحر بحي لارماف في الحراش

في فيديو صادم تقشعر له الأبدان وتشمئز منه الأنفس، عثر مجموعة من الشباب بحي لارماف في الحراش، بالجزائر العاصمة. على 140 قفل “كادنة” لسحر الأشخاص.

وحسب الفيديو الذي تحوز النهار أونلاين على نسخة منه، فقد تم العثور على أقفال الشعوذة مدفونة بالطريق المحاذي للحي.

وتم خلال دقيقتين من الوقت إخراج 40 قفلا مسحورا، والعثور على أخرى في أماكن محاذية ليصل المجموع إلى 140.

كما عثر أحد الشباب الذين كانوا بصدد البحث عن الأسحار المدفونة، على قفل يحمل اسمه وكنيته.

وقال شاب آخر “لدينا العديد من أبناء وبنات الحي ممن لم يتزوجوا ولم يعثروا على عمل. هناك من لم ينجب أطفالا، وعثرنا على بعض الأقفال المسحورة ربما تحمل اسمهم”.

كما تم العثور على حروز وطلاسم سحر وصور أشخاص مدفونة داخل عمود كهربائي أكله الصدأ في ذات الحي.

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وتشهد الظاهرة انتشارا واسعا في الجزائر، حيث وفي كل مرة تتدخل السلطات الأمنية من أجل توقيف السحرة والمشعوذين. حيث أوقفت مصالح أمن دائرة بوعلام بالبيض، شخص يبلغ 58 سنة ببلدية سيدي عمر بتهمة تدنيس المصحف الشريف وممارسة العرافة. بالإضافة إلى ذلك حيازة فديوهات خليعة.