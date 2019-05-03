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بالفيديو.. “العزلة” تقتل “محرز” داخل “السيتي” !!

الرياضة
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بالفيديو.. “العزلة” تقتل “محرز” داخل “السيتي” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن أيام النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أصبحت معدودة مع فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

وهو مايظهر جليا من خلال إبتعاده عن تشكيلة المدرب الإسباني للسيتي “بيب غوارديولا” ل5 مباريات كاملة.

لكن الأمر الأسوء هو مايحدث خارج المستطيل الأخضر مع نجم الخضر الأول الذي أصبح تعيسا داخل قلعة “السيتي”.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو لمحرز أمسية اليوم الجمعة.

ويُظهر الفيديو محرز وهو يتوجه صوب ملعب التدريبات من غرف تغيير الملابس وحيدا عكس بقية زملائه.


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