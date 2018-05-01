بالفيديو..العقارب يخاطرون بحياتهم قبل مواجهة النهائي !

شهدت الطرق المؤدية إلى ملعب 5 جويلية صبيحة اليوم الثلاثاء مختلف أنواع الإحتفالات من طرف أنصار الفريقين اللذين سينشطان النهائي.

وإلتقطت عدساة كاميرا أحد المصورين الهواة مخاطرة أنصار إتحاد بلعباس المتجهين إلى ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن نهائي كأس الجمهورية بين المكرة، وشبيبة القبائل.

حيث فضّل بعض الأنصار إعتلاء سقف الحافلات المتجهة إلى الملعب في الطريق السريع، بالرغم من الحملات التحسيسية التي قامت بها إدارة الفريق من أجل تأطير الأنصار خلال هذا النهائي.