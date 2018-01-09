بالفيديو.. العقبي:”في إتحاد بسكرة ما لقيناش واش ناكلو”

أكد “هشام العقبي” لاعبُ فريق “إتحاد بسكرة” أن الوضعية تأزمت كثيرا من الناحية المالية داخل أسوار نادي “الزيبان”.

وقال اللاعبُ الحراشي السابق في تصريح لتلفزيون النهار:”وصلنا لدرجة أنو ما لقيناش واش ناكلو وواش نوكلو العائلات تاوعنا وولادنا”.

وأضاف:”قمنا بوقفة إحتجاجية من أجل إيصال الرسالة للسلطات الولائية لبسكرة ومسؤولي النادي بأننا صبرنا كثيرا على هذه الوضعية المزرية”.

وأردف وسط الميدان الهجومي:”قدمت كل شئ لهذا النادي لكن إن تواصلت الأمور هكذا نشبع يما وخاوتي خير”.

خاتما بأنه تلقى العديد من العروض الداخلية والخارجية لكنه فضل البقاء مع فريقه إتحاد بسكرة.