بالفيديو.. العقبي يبصم على هدف عالمي في الدوري السعودي

بصم المهاجم الجزائري هشام العقبي، اليوم الإثنين، على هدف عالمي، بألوان ناديه الدرعية، خلال مواجهة فريق الجبلين في الدوري السعودي

وشارك العقبي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الدرعية، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم الجبلين، لحساب الجولة الـ29.

كما تمكن المهاج الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ45، بعدما تمكن من افتتاح باب التسجيل للدرعية بتسديدة صاروخية.

ورغم تألق هشام العقبي، إلا أن فريقه انهزم في الوقت بدل الضائع من هذه المواجهة بنتيجة 3-2.