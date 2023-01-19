بالفيديو.. العكيد معتز يؤدي “قسما” ويغني الراي الجزائري ويرقص النايلي
بقلم نسرين محفوف
تداول رواد تطبيق تيك توك فيديوهات للفنان السوري وائل شرف المعروف فنيا بالعكيد معتز. والذي نال شهرة واسعة بعد دوره في سلسلة باب الحارة.
وأدى العكيد معتز في بث مباشر له على تيك توك النشيد الوطني الجزائري والذي ألقاه شعرا بدون لحن.
كما قام وائل شرف أغنية الراي الجزائري للراحل الشاب حسني قائلا “الراي الجزائري مو دايمن صاخب بالعكس الراي مزاج”.
ثم استمع العكيد معتز إلى الأغنية الجزائرية “ما شافوهاش” والتي أداها موح ميلانو ونالت شهرة واسعة ورقص على أنغامها.
كما قام وائل شرف بالرقص على أنغام النايلي الجزائري، ما نال إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق أحد المتابعين “العكيد معتز فيه عرق جزائري”، وقال آخر “يا احلى معتز واروع فنان كم اسعدتمونا في باب الحارة”.
@tch_eiva تحيا الجزائر 🌟#وائل_شرف #لايف #معتز #الجزائر #الجزائر🇩🇿 ♬ الصوت الأصلي – XR_QM🕊
@abo.al_joud.syria ##باب_الحارة #وائل_شرف #أغاني #جزائرية #والراي#🇩🇿 #🇸🇾 ♬ Machafouhach – Mouh Milano
@chahdhab.ad1 #وائل_شرف #شاب_حسني ♬ الصوت الأصلي – 🎹حسني_ابو_شهاب🎹
@hijia40 #اغاني#جزائرية#اكسبلور #وائل_شرف #سوريا🇸🇾 #احلى_متابعين ♬ الصوت الأصلي – الين علي
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