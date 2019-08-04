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بالفيديو.. العلم الجزائري يصنع الحدث بملعب “ويمبلي” !!

الرياضة
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بالفيديو.. العلم الجزائري يصنع الحدث بملعب “ويمبلي” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

صنع العلم الجزائري الحدث بمدرجات ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن” الذي إحتضن نهائي الدرع الخيرية الإنجليزية أمسية اليوم السبت.

والذي جمع مانشستر سيتي بليفربول وإنتهى بتتويج السيتيزن بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي فيديو لمناصر جزائري وهو يحمل العلم بمدرجات ملعب “ويمبلي” قبل إنطلاق النهائي.

وأرفق حساب السيتي على التويتر الفيديو بعبارة:”علم الجزائر حاضر في ويمبلي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684687

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