بالفيديو.. الغابون تدعو رجال أعمالها لربط شراكة مع رجال الأعمال الجزائريين

دعا اليوم الأربعاء، “بياركليفر موسافو”، نائب رئيس الجمهورية الغابونية، “بليبرفيل” رجال أعمال بلاده إلى ربط جسور شراكات مع المتعاملين الجزائريين.

وخلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية في مجال التجهيزات وكذا الإنتاج الفلاحي والصناعي.

صرح “موسافو”: ” أدعو المتعاملين الغابونيين إلى المجيء لإكتشاف المنتجات الجزائرية المعروضة في هذه التظاهرة من أجل إقامة جسور جديدة للشراكة و تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.

حيث كان “موسافو” مرفوقا بالأمين العام لوزارة التجارة، “شريف عوماري” للمعرض المنظم في “ليبرفيل” خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

للإشارة، المعرض للمنتجات الجزائرية قد نظم بحديقة النباتات بالعاصمة الغابونية، ويمتد على جناح تقدر مساحته بـ1.500 م 2 لفائدة 70 مؤسسة جزائرية.

المشاركة في هذا الحدث الإقتصادي، تنشط بشكل رئيسي في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والميكانيكية والإلكترونية والكيميائية والبتروكيماويات وفي الأشغال العمومية.