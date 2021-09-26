بالفيديو.. الـVAR يحرم زروقي من هدف عالمي أمام هيرينفين

حرمة تقنية الفار اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي من هدف عالمي رفقة ناديه تفينتي أنشخيده أمام هيرينفين في إطار الجولة السابعة من الدوري الهولندي الممتاز.

وسجل رامز زروقي هدفا عالميا بتسديدة صاروخية من بعد 25 متر إلا أن حكم المباراة رفض إحتساب الهدف بحجة التسلل قبل إسترجاع الكرة.

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