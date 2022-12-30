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الرياضة

بالفيديو.. الفاف:”بلماضي يتعرض لحملة مُمنهجة لتحطيمه”

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. الفاف:”بلماضي يتعرض لحملة مُمنهجة لتحطيمه”
صورة مركبة
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رد المُكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، على الانتقادات التي طالت الناخب الوطني جمال بلماضي مؤخرا.

وقال عبود سهرة اليوم الجمعة في تصريحات لتلفزيون النهار:”لا أُريد صُنع شهرة مجانية للمُنتقدين، رغم أن الانتقاد الموضوعي وفي وقته مُرحب به من قبل الناخب الوطني”.

كما أضاف:”الانتقادات التي طالت بلماضي مؤخرا خارج عن النطاق وهي حملة مُمنهجة ضد الرجل ونقولهم ربي يهديكم”.

قبل أن يختم:”بلماضي يحتاج للدعم والمُساندة، من أجل مواصلة المشوار وهو يعمل في صمت من أجل مُستقبل الخضر”.

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