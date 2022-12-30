بالفيديو.. الفاف:”بلماضي يتعرض لحملة مُمنهجة لتحطيمه”
بقلم حواز عبد النور
رد المُكلف بالإعلام في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، على الانتقادات التي طالت الناخب الوطني جمال بلماضي مؤخرا.
وقال عبود سهرة اليوم الجمعة في تصريحات لتلفزيون النهار:”لا أُريد صُنع شهرة مجانية للمُنتقدين، رغم أن الانتقاد الموضوعي وفي وقته مُرحب به من قبل الناخب الوطني”.
كما أضاف:”الانتقادات التي طالت بلماضي مؤخرا خارج عن النطاق وهي حملة مُمنهجة ضد الرجل ونقولهم ربي يهديكم”.
قبل أن يختم:”بلماضي يحتاج للدعم والمُساندة، من أجل مواصلة المشوار وهو يعمل في صمت من أجل مُستقبل الخضر”.
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