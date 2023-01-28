بالفيديو.. الفاف تخص موتسيبي بمفاجأة سارة

خص الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، رئيس الكاف باتريس موتسيبي، بمفاجأة سارة، على هامش حضوره مباريات نصف نهائي الشان.

وقاسمت الفاف، وأعضاء لحنة تنظيم الشان، رئيس الكاف باتريس موتسيبي، مناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ61، بتنظيم حفل مصغر.

كما ظهر رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، جد متفاجئ وسعيد، بهذه الالتفاتة الجميلة من طرف الفاف وأعضاء لجنة تنظيم الشان.

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