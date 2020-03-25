بالفيديو.. الفاف تدعم مبادرة الفيفا ومنظمة الصحة العالمية ضد كورونا

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دعمه للحملة التحسيسية التي بادرت بها “الفيفا”، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمحاربة كورونا.
ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي، مقطع فيديو تحسيسي ضد كورونا، أطلقته “الفيفا” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ويضم هذا الفيديو، نصائح توعوية للوقاية، والحد من تفشي فيروس كورونا، والتي جاءت عبر لسان مشاهير الرياضة العالمية.
وشارك في هذه الفيديو كل من اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينكر، الكاميروني سامويل ايتو، بالإضافة للنجم ليونيل ميسي.
Pass the message to kick out coronavirus
⚽️ FIFA and the World Health Organization (WHO) have teamed up to combat the coronavirus (COVID-19) by launching a new awareness campaign led by world-renowned footballers 🖐️ Calling on all people around the world to follow five key steps to stop the spread of the disease.
Publiée par FIFA sur Lundi 23 mars 2020
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