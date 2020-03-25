بالفيديو.. الفاف تدعم مبادرة الفيفا ومنظمة الصحة العالمية ضد كورونا

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دعمه للحملة التحسيسية التي بادرت بها “الفيفا”، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمحاربة كورونا.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي، مقطع فيديو تحسيسي ضد كورونا، أطلقته “الفيفا” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويضم هذا الفيديو، نصائح توعوية للوقاية، والحد من تفشي فيروس كورونا، والتي جاءت عبر لسان مشاهير الرياضة العالمية.

وشارك في هذه الفيديو كل من اللاعب الإنجليزي السابق غاري لينكر، الكاميروني سامويل ايتو، بالإضافة للنجم ليونيل ميسي.