بالفيديو.. الفاف تزور الأطباء المقيمين بسيدي موسى وتنقل شهاداتهم حول كورونا

بادر الإتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، بزيارة مجاملة وتفقد، لأطباء مستشفى زميرلي، المقيمين حاليا بالمركز التقني الوطني سيدي موسى.

ونقلت كاميرا الفاف، الأجواء التي يعيشها هؤلاء الأطباء، بمركز سيدي موسى، خلال الوضع الصحي الحالي للبلاد، والذي يتزامن مع شهر رمضان.

وأبدى عمال مستشفى زميريلي، امتنانهم على الأجواء التي يوفرها لهم مركز سيدي موسى، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

ونقل عمال قطاع الصحة، شهادتهم حول الطريقة التي تم التعامل بها مع كورونا في مستشفى زميرلي، منذ ظهور هذا الفيروس إلى يومنا هذا.