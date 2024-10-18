بالفيديو.. “الفاف” تستعرض تقدم أشغال المركز التقني الجهوي بتلمسان

استعرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، التقدم الملحوظ في الأشغال الجارية بالمركز التقني الجهوي بتلمسان.

ونشرت “الفاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “x”، مقطع فيديو، يبرز التقدم الملحوظ في أشغال هذا المركز التقني.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن نسبة الأشغال بلغت 90 بالمائة، ما يعني اقتراب موعد تدشين هذا المركز التقني.

وياتي هذا تزامنا مع الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم، امس الخميس، إلى المركز التقني بتلمسان.