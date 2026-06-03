بالفيديو.. “الفاف” تكشف آخر تحضيرات الخضر قبل مواجهة هولندا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، آخر التحضيرات التي أجراها المنتخب الوطني، استعدادا لمباراتهم الودية التي ستجمعهم اليوم الأربعاء بمنتخب هولندا.

ونشرت “الفاف” عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، للحصة التدريبية التي أجراها تعداد الخضر، أمس الثلاثاء، بملعب “فينرود” بهولندا.

كما أظهر الفيديو، بعض التمارين التي برمجها المدرب بيتكوفيتش للاعبيه، بالإضافة للأجواء التي سادة هذه الحصة التدريبية.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقًا من الساعة (19:45)، منتخب هولندا، في مباراة ودية تحضيرية، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2026.