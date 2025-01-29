بالفيديو.. الفاف تكشف كواليس اختتام ملتقى “الفيفا” حول تقنية “الفار”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، كواليس اختتام ملتقى “الفيفا” حول تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”.

وأظهرت “الفاف” من خلال هذا الفيديو، الحصص التدريبية التي أجراها 62 حكماً، على يد مختصين خلال هذا الملتقى.

كما تم إبراز بعض الحالات التحكيمية التي ناقشها الحكام المكونون والمشاركون في هذا الملتقى.

يذكر أن هذا الملتقى نظّم من طرف المديرية الوطنية للتحكيم، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واختتم اليوم الأربعاء، بمركز تجمع النخب الرياضية بفوكة ولاية تيبازة.

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