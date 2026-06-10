بالفيديو.. “الفاف” تكشف كواليس جلسة تصوير نجوم الخضر قبل المونديال

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الكواليس التي ميزت جلسة التصوير التي أجراها نجوم المنتخب الوطني، قبل دخولهم منافسة كأس العالم 2026.

ونشرت “الفاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، لجلسة تصوير لاعبي المنتخب الوطني.

كما أبرز الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في هذا الفيديو، الأجواء الحماسية، والعفوية، التي صنعها رفقاء القائد رياض محرز.

يذكر أن المنتخب الوطني، يخوض سهرة اليوم الأربعاء، آخر مباراة تحصرية له، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026، في مواجهة منتخب بوليفيا.