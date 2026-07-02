بالفيديو.. “الفاف” تكشف كواليس رحلة الخضر من كنساس إلى فانكوفر”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، كواليس الرحلة التي خاضها تعداد المنتخب الوطني من مدينة كنساس الأمريكية، إلى فانكوفر الكندية، تحسبا لمواجهة منتخب سويسرا.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف” مقطع فيديو، أظهر الأجواء التي سادت رحلة المنتخب الوطني، في هذا التنقل.

كما تضمن الفيديو، تصريح للاعب فارس شايبي، قال فيه: “قضينا أسابيع جميلة، وموفقة في مدينة كنساس الأمريكية، وان شاء الله سنعود إليها”.

يذكر ان المنتخب الوطني، يواجه فجر يوم الجمعة، بمدينة فانكوفر الكندية، منتخب سويسرا، برسم الدور الـ32 من كأس العالم 2026.