بالفيديو.. “الفاف” تكشف كواليس رحلة الخضر إلى سان فرانسيسكو

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، كواليس الرحلة التي قادت المنتخب الوطني من كنساس، إلى سان فرانسيسكو تحسبا لمواجهة منتخب الأردن.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، لسفرية الخضر، من مدينة كنساس، إلى سان فرانسيسكو.

كما أظهر الفيديو، الأجواء التي ميّزت هذه الرحلة، إلى غاية وصول البعثة إلى مقر إقامتهم بسان فرانسيسكو، واستقبالهم من أنصار الخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستكمل تحضيراته الأخيرة بمدينة سان فرانسيسكو، تحسبا لمباراتهم الثانية ضمن نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم يوم الثلاثاء المقبل بمنتخب الأردن.