بالفيديو.. “الفاف” تكشف كواليس فوز المنتخب الوطني أمام الطوغو
بقلم كريم تيغرمت
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، كواليس المباراة الأخيرة التي جمعت المتخب الوطني، بنظيره الطوغولي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
ونشرت “الفاف”، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، يكشف كواليس هذه المباراة.
كما تضمن هذا الفيديو، تصريحات لبعض اللاعبين، على غرار ماندي، عوار، ومحرز، بخصوص هذا اللقاء.
يذكر أن المنتخب الوطني، حقق الفوز بخماسية مقابل هدف، على حساب منتخب الطوغو، وستواجه المنتخبان مجددا غدا الإثنين، برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
أهداف… شغف… أجواء جماهيرية رائعة و100 مباراة لماندي
🎥 الفوز أمام الطوغو من زاوية أخرى#المنتخب_أقرب_إليكم 🇩🇿 pic.twitter.com/P5KIyoFEgu
— Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) October 13, 2024
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