بالفيديو.. “الفاف” تنشر كواليس رحلة الخضر إلى مونروفيا

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، كواليس الرحلة التي قادت الخضر، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة الليبيرية مونروفيا.

وكان رفقاء بن سبعيني، قد غادروا أرض الوطن، أمس، عند الساعة 14:30. في رحلة استمرت لحوالي 5 ساعات ونصف، تحسبا لملاقاة ليبيريا، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2025.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، بأن الأجواء ما بين اللاعبين كانت مميزة طيلة الرحلة إلى مونروفيا.

حيث استغل البعض في صورة زرقان وبونجاح، الفرصة للعب “الدومينو”، بينما فضل بن سبعيني، مشاهدة فيلم، على حسابه المحمول.

للإشارة، فإن العناصر الوطنية، ستكون مساء اليوم الاثنين، على موعد مع خوض أول وآخر حصة تدريبية بـ”مونروفيا” وذلك، على أرضية ميدان ملعب “صامويل كانيون دو”، الذي سيحتضن مباراة الغد، بداية من الساعة 16:00 (17:00 بتوقيت الجزائر).