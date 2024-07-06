بالفيديو.. الفاف تنشر كواليس نهائي الكأس بطريقة رائعة

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، فيديو عبر صفحته الرسمية لكواليس نهائي كأس الجمهورية الذي جرى أمس.

و أبرزت الفاف اجمل اللقطات التي جرت قبل و وبعد المباراة التي كانت مثيرة بين الغريمين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكانت الهيئة الكروية الجزائرية قد استضافت عدد من لاعبي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بأروقة مبنى دالي ابراهيم، أين أخذوا عدد من الصور التذكارية التي استغلتها في الترويج للكرة الجزائرية بطريقة جميلة جدا.

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