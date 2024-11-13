بالفيديو.. الفاف تنشر تفاصيل تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لدورة “لوناف”

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تفاصيل تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. استعدادا لدورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت الفاف مقطع فيديو لإحدى الحصص التدريبية التي جرت بمدينة الإسماعيلية بمصر.

وسيدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المنافسة المقررة بمصر في الفترة بين 14 و26 نوفمبر. بمواجهة منتخب “الفراعنة” الأحد القادم بملعب “السويس”.

https://fb.watch/vQQaGdjeDI/

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