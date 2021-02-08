بالفيديو.. الفاف تنقل يوميات تلاميذ الأكاديمية الجديدة بسيدي بلعباس

الرياضة
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بالفيديو.. الفاف تنقل يوميات تلاميذ الأكاديمية الجديدة بسيدي بلعباس
بقلم كريم.تيغرمت

نقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوميات تلاميذ الأكاديمية الجديدة للفاف بسيدي بلعباس والتي تم افتتاحها مؤخرا.

ونشر الحساب الرسمي “للفاف”، على “يوتوب”، مقطع فيديو مطول، تم الكشف من خلاله الأجواء التي يعيشها اللاعبين الشبان، في هذه الأكاديمية.

وأبدى مدير أكاديمية سيدي بلعباس، أرزقي رمان، عن ارتياحه لظروف العمل، كما أكد اندماج كل التلاميذ مع الأجواء الجديدة.

ومن جهتهم، عبر تلاميذ هذه الأكاديمية، عن ارتياحهم، وسعادتهم بالظروف التي تم توفيرها لهم، مبدين أملهم في تمثيل الألوان الوطنية مستقبلا.


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