بالفيديو.. الفاف تودّع بوقرة وتذكّر الجميع بأهم إنجازاته

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” فيديو جميل جدا لأجمل اللحظات التي عاشها المدرب مجيد بوقرة مع المنتخب الأولمبي.

و ودّع موقع “الفاف” الماجيك عبر الفيديو الذي حمل أجمل الذكريات خاصة الفوز بكأس العرب التي لعبت بدولة قطر.

كما ذكرته بالتقائه بالجماهير الجزائرية التي تراه أفضل خليفة للناخب الوطني جمال بلماضي في وقت مستقبلي.

يشار، إلى أن الفيديو و الصور نشرتها الفاف عبر الحساب الرسمي لها على “الفايسبوك” بعد ساعات فقط من قرار الماجيك.