بالفيديو.. الفاف تُوضح قضية الرخصة المؤقتة لنغيز

قدم عامر شفيق المدير الفني الوطني توضيحات بخصوص قضية الإجازة المؤقتة التي مُنحت لمدرب مولودية الجزائر الجديد نبيل نغيز.

“عامر شفيق” قال في تصريحات للقناة الرسمية للفاف:”قضية نغيز وطاقمه الفني بالنسبة لنا عادية جدا، وسبق لنا التعامل مع وضعية مماثلة في إتحاد الحراش عندما رحل المدرب جليد وعوضه سليماني”.

“قضية كازوني مع المولودية مُسجلة لدى اللجنة الوطنية للمنازعات والآخيرة من منحتنا الضوء الأخضر لمنح رخصة لمدة 15 يوما لنبيل نغيز”.

“قرار لجنة المنازعات جاء بعد تلقيها ضمانات ووثائق تؤكد تسوية المدرب السابق بيرنارد كازوني وطاقمه الفني في أقرب الآجال”.