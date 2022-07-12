بالفيديو.. الفجيرة يقدّم المدرب الجزائري نشمة بطريقة إحترافية

قدّم نادي الفجيرة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء المدرب الجزائري سفيان نشمة بطريقة احترافية لوسائل الاعلام الإماراتية.

كما أكّد النادي. أن نشمة سيقود الفريق الأول في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى خلفا للمدرب محمد عبد الله المسماري.

ونشر عدد من الصور له على وسائل التواصل الإجتماعي ما يؤكد الصورة الكبيرة والجيّدة التي يمتلكها المدرب نشمة في مختلف الدوريات العربية.

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