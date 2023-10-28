بالفيديو.. الفرنسيون يسخرون من المنتخب الجزائري لـ “الفوت صال”

يواصل الإعلام الفرنسي الاستهزاء بمردود المنتخب الوطني الجزائري لـ “الفوت صال” بعد الخسارة القاسية والمذلة للقائد كريم زياني و رفقائه أمام منتخب أوكرانيا.

واستغل الإعلام الفرنسي خاصة قناة “أر أم سي” الخسارة بتسعة مقابل واحد، للاستهزاء بالكتيبة الوطنية و خاصة الدفاع الجزائري الذي سجل في مرماه ثلاثة أهداف.

كما كانت جميع أهداف منتخب أوكرانيا جميلة وعن طريق تسديدات قوية وصفت بـ “قذفات البغل”، ما يؤكد المسؤولية الكبيرة التي تحملها من كون هذا المنتخب.

للإشارة، أن الفاف تبرأت من هذا المنتخب اللذي يشارك في الدورة بإسم الجزائر و بقميص الجزائر، منهم ما يعرف بفيصل “المينيون” و المدعو “توحة”.

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