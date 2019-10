وجاء هذا الموقف ليدفع الناخب الوطني جمال بلماضي للتدخل، والحديث مع مسؤولي الأمن، ليسمح لأبناء جاليتنا من الدخول.

ونجح مُهندس التتويج بالكان 2019 في إقناع الأمن بترك جماهير الخضر تلج المُدرجات لمُدة ربُع ساعة فقط.

Now Algerian supporters get to watch 15 minutes of training pic.twitter.com/s5CwIOBjg0

