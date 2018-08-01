بالفيديو .. “الفرنسي كاسي” والأرقام تهدد لغة الضاد

إختلفت الأساليب واللغات في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة، لغة ليست بالعربية و لا بالفرنسية.

وإنما هذه اللغة تعتبر لغة غريبة يستعملها الشباب في المحادثاث، حيث تشكل خطرا على لغة الضاد، وتدخلها الخانة الحمراء.

و كشف بعض الشباب في ميكرفون” النهار”، على قواعد هذه الدخلية.

فحرف العين يستبدل في هذه اللغة بالرقم ثلاث، والقاف بالرقم خمسة.

في حين قال مواطن آخر، إنه يكتب اللغة العربية بالفرنسية.

و بهذا الصدد قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إنّ هذه اللغة من وضع المحيط واعتبرها مشينة باللغة العربية.