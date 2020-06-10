بالفيديو.. الفنانة المصرية إيمان العاصي تروي تجربة إصابتها وتعافيها من كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، إيمان العاصي، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت الفنانة، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها بانستغرام، وبالتفصيل، عن تجربة إصابتها وتعافيها من الفيروس التاجي.

وقالت العاصي في الفيديو: “أنا اكتشفت إن نتيجة تحليلي إيجابي آخر يوم رمضان، رغم إني عملت 4 تحاليل آخرين منهم تحليل وزارة الصحة، وأنا فضلت عزل نفسي 15 يوم لأن التحليل اتأخر جدًا”.

وأضافت الفنانة: “أنصح أي أحد يسمع كلمة إيجابي، بالهدوء وعدم التوتر لأن مناعته سوف تضعف، وأنا عشت مأساة نفسية تتلخص في بعدي عن بنتي وأهلي، وعشت أيام فظيعة وأنا لا أعرف أي شيئ عن إبنتي”.

وأشارت الفنانة، أن بعدها عن إبنتها كان حافزا لها لكي تصر على الشفاء، ولا تستسلم للمرض.

وبعد تعافيها، قالت العاصي، أنها عزلت نفسها بالمنزل، لعشرة أيام أخرى، بعد أن أمضت أكثر من 10 أيام في العلاج.

وطلبت الفنانة المصرية من الجميع، التعامل مع مصابي فيروس كورونا بشكل رحيم، وعدم التنمر على مصابي أو متعافي الفيروس.

كما أبدت العاصي، استعدادها للتبرع ببلازما الدم الخاصة بها، كأحد وسائل علاج مرضى الفيروس.