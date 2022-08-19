بالفيديو.. الفنانة عايدة عباسة تعلن الحداد على ضحايا الجزائر وتوجه رسالة مؤثرة للفنانين

نشرت الفنانة عايدة عبابسة فيديو عبر حسابها على الفيسبوك تتضامن فيه مع ضحايا وعائلات حرائق الغابات. والتي عرفتها ولايات الشرق هذه الأيام والتي راح ضحيتها 37 شخص فيما أصيب 183 اخرين.

وقالت الفنانة عايدة عبابسة عبر الفيديو أنها في حداد لمدة 3 أيام حزنا على ضحايا حرائق الغابات. كما طالبت بإعلان الحداد حزنا على وفاة 37 شخص.

عايدة عبابسة والتي تأثرا كثيرا على الحرائق التي إجتاحت البلاد وتسببت في خسائر كبيرة. وجهت رسالة إلى جميع الفنانين الجزائريين ولم تستثني أحد للوقوف إلى جانب الشعب في محنته والتضامن معه ومد يد العون له.

وطالبت عايدة عبابسة من الفنانين إلى إلغاء الحفلات وكذا التظاهران الفنية إلى غاية مرور هذا الظرف.

وناشدت الفنانة جميع الفاعلين والناشطين في المجال الفني والثقافي بلإطلاق حملة. وأيضا قافلة تضامنية لمساعدة إخواننا المتضررين من الحرائق وكذا مواساة عائلات الضحايا.

وقالت عايدة عبابسة في ذات الفيديو مخاطبهة الفنانين “هاذا هو الجمهور الذي يساندنا ويدعمنا ويبكي معنا.. على وجه ربي نحطو اليد في اليد مع بعضنا ونديرو حاجة لبلادنا.”

وإختتمت عايدة عبابسة بالشكر الخالص لرجال المطافىء على العمل الجبار الذي يقومون به. وأيضا بالدعاء للجزائر بأن يحميها الله بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.