بالفيديو.. الفنان الجزائري عمر ثايري يصدم جمهوره ويُعلن إعتزاله التمثيل!

فن وثقافة
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بالفيديو.. الفنان الجزائري عمر ثايري يصدم جمهوره ويُعلن إعتزاله التمثيل!
بقلم نادية بن طاهر

صدم الفنان الجزائري، عمر ثايري، جمهوره، بإعلانه عن إعتزاله عالم التمثيل، عبر مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الفنان في الفيديو: “لقد فكرت في الإعتزال من قبل كثيرا، وسهرت الليالي لإتخاذ هذا القرار وليس وليد اللحظة، أو بسبب مشكل مع شخص ما، ولكنه أمر جد شخصي”.

وأضاف ثايري: “أمضينا أوقات رائعة معا لن انساها أبدا، دخلت إلى عالم الفن مبكرا، والآن تفصلني أشهر قليلة لدخولي عامي الخمسين”.

وأكد الفنان، أنه إتخذ قرار الإعتزال، من أجل عائلته ولكي أن يعيش حياة بسيطة بعيدة عن الأضواء كما كان يرغب دائما.

ونحن اللاحقون 😔

Publiée par Le Comédien Mourad Saouli sur Jeudi 18 juin 2020


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