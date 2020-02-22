بالفيديو.. الفنان الفكاهي “بنيبن” يعاني المرض والفقر ويناشد المحسنين لمساعدته

يعيش الفنان الفكاهي الجزائري، محمد خديمي، والمعروف بـ”بنيبن”، حالة من الحرمان والمرض، وهو الذي رسم البسمة على وجوه الجزائريين من خلال عدة أدوار كوميدية.

خديمي والذي بقي راسخا في أذهان الجزائريين، من خلال أدائه لدور الأمير “بنيبن”، في سلسلة عاشور العاشر، يعاني الأمرين رفقة عائلته الصغيرة.

ويعيش “بنيبن”، وضعية مزرية، داخل بيت ضيق، مع المرض الذي ألم به، وأثقل خطاه، وأقعده الفراش، خصوصا بعدما بلغ وزنه 285 كيلوغرام.

تلفزيون “النهار” ومن خلال حصة “دلال خير”، إنتقل إلى منزل الفنان ليقف على معاناته، وينقل صوته للجزائريين.

ولم يستطع “بنيبن”، مقاومة دموع الحسرة وهو يروي حجم المعاناة التي يعيشها في ظل الفقر والمرض.

وقال الفنان: “أنا كنت إنسان ميت، ولكن عندما سمعت كلام رئيس الجمهورية، عن إعطاء المواطن البسيط حقه، رجعت إلي الحياة، وكلي أمل، خصوصا مع زيارة طاقم تلفزيون قناة النهار لي”.

وتحدث خديمي عن معاناته مع المرض قائلا: “أصبحت غير قادر على المشي، وأتنفس بصعوبة، بالإضافة إلى معاناتي مع الضغط… راني مضرور من كل ناحية”.

وأجهش الفكاهي الجزائري بالبكاء، وهو يتحدث على حاله وحال أبنائه، مؤكدا أنهم ينتظرون صدقات الناس قائلا: “سوف أجن من التفكير، اليوم جئتم لأولادي بالأكل، وغدا؟…”.

وناشد الفنان المحسنين، لمساعدته على العلاج، حيث تتطلب حالته المرضية، إجراء عملية في تركيا، تكلف حوالي 250 مليون سنتيم.

وفي انتظار النظر في حالته، يبقى الفنان الجزائري المعروف بـ”بنيبن”، يعاني في صمت، في ظل الظروف القاسية التي يعيشها رفقة عائلته.