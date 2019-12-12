بالفيديو.. الفنان الفكاهي حزيم يؤدي واجبه الإنتخابي

أدى الفنان الفكاهي الجزائري القدير “حزيم”، واجبه الإنتخابي، اليوم الخميس، في المركز الإنتخابي لبلدية سكناه، في سيدي بلعباس.

وقال “حزيم” لميكروفون النهار على هامش إنتخابه: “أتمنى من الرئيس القادم للجزائر، أن يحافظ على الشباب، ويعتني بالفنانين، ويطور البلاد”.

كما شكر حزيم، تلفزيون “النهار”، على وقوفه معه دائما، متمنيا أن تعود هذه الإنتخابات بالخير على البلاد.