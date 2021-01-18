بالفيديو: الفنان القدير عثمان عريوات يوّجه رسالة للشعب الجزائري والسلطات عبر الأنستغرام

أطل الفنان القدير عثمان عريوات على جهوره بعد غياب طويل بفيديو نشره عبر موقع التواصل الأنستغرام.

ومن خلال الفيديو الذي نشره الفنان القدير عثمان عريوات وجه رسالة للشعب الجزائري وجمهوره، وكذا السلطات.

وكشف الممثل القدير عن مقعه الرسمي والوحيد عبر تطبيق الأنستغرام.

وهذا نص الرسالة الذي نشرها الفنان عثمان عريوات:

“السلام عليكم ومرحبا بكم بمناسبة هذا اللقاء السعيد أعلمكم بأن هذا هو موقعي الوحيد عبر تطبيق الانستغرام”

كما شكر محبيه قائلا: “أشكر الجمهور الوفي وكل من احبني وتعاطف معي وساندني في الأوضاع الصعبة إلى يومنا”

ووجه عثمان عريوات تحية تقدير وترحم للفنانين حيث قال “هذا وأيضا تحية تقدير وترحم على إخواني الفنانين الذين رحلوا عنا”

وفي الاخير أرسل الفنان رسالة للسطات قائلا: “وأتمنى من الدولة أن تعتني بأولادها وأهلها وأتمنى لهم تتغير أحوالهم إلى ما هو خير وأسعد وأفضل”

وإختتم عثمان عريوات “شكرا لكل الشعب على تقديره وإحترامه لي وبارك الله فيكم.”