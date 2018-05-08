بالفيديو.. الفياضانات تتسبب في غلق الطرق بتبسة

تسببت الامطار التي تساقطت اليوم الثلاثاء في تبسة في غلق جزء من الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين بلدية بولحاف الدير وعاصمة الولاية.

وحسب مصادر لـ ” النهار” فقد تدخلت كل من الحماية المدنية والدرك الوطني من أجل مساعدة سائقي المركبات المختلفة .

خاصة وأن الطريق المعنية تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة من الجهة الشمالية.

وحسب المعاينة التي قمنا بها خلال إجراء عملية التصوير فإن السبب الرئيسي لحدوث الفيضانات هوعدم انتهاء الاشغال.

وأيضا تعرض قنوات الصرف الصحي المحاذية بفعل النفايات التي لا تنظف.

للإشارة فإنه ورغم كل ما حدث لم يتدخل اي مسؤول أوجهة ما عدا الدرك الوطني والحماية المدنية.