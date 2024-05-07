بالفيديو.. الفيضانات تغرق مدينة برازيلية

أظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدينة بورتو أليجري البرازيلية. وقد غمرتها المياه بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد جراء الأمطار الغزيرة.

ومن خلال الفيديوهات الملتقطة عبر الجو ظهرت شوارع وأحياء المدينة. وقد أغرقتها المياه بشكل شبه كامل، مما دفع عدد من السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة.

وكشفت السلطات، الاثنين، أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو جراندي دو سول. في جنوب البرازيل وصل إلى 83 شخصا على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف.

ووصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية الأحد. بصحبة مجموعة من الوزراء لمناقشة أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي إن “الوضع (أشبه) بمنطقة حرب ويتعين علينا أيضا معالجة تداعيات ما بعد الحرب”.

وساعد متطوعون في جهود الإنقاذ المستمرة باستخدام قوارب ودراجات مائية سريعة وحتى عن طريق السباحة.

وذكر الدفاع المدني بالولاية أن عدد القتلى قد يرتفع مشيرا إلى وجود حوالي 111 شخصا في عداد المفقودين. وهو رقم تزايد أيضا في الأيام القليلة الماضية.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارا بنحو ثلثي البلدات والمدن البالغ عددها 500 بلدة ومدينة. مما أدى إلى نزوح أكثر من 88 ألف شخص.