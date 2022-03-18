إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. “الفيفا” تحتفل بالهدف العالمي لمحرز

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. “الفيفا” تحتفل بالهدف العالمي لمحرز
رياض محرز
  • 994
  • 0

احتفل الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالهدف العالمي للدولي الجزائري رياض محرز رفقة الخضر.

ونشر “الفيفا” اليوم الهدف الذي سجّله محرز رفقة المنتخب الوطني بطريقته المعتادة أمام منتخب النيجر في 8 أكتوبر 2021 بملعب مصطفى تشاكر.

كما علّقت أعلى هيئة كروية “لا شيء يذكر.. فقط إنه رياض محرز” كما وضع “إيموجي” يعبّر عن الدهشة والإنبهار من الطريقة التي سجّلها “الفنّان”.

الفيديو:

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/rje9o
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر